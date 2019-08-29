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Юристы Трампа пригрозили NBC судом за клевету о связях с олигархами РФ

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Фото: youtube.com
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Юристы американского президента Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBCUniversal дать опровержение на распространенные ранее одним из ее ведущих утверждения о том, что американский лидер якобы брал кредиты в банке при поручительстве некоторых российских олигархов.

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С утверждением о том, что компания Trump Organization получила кредиты в немецком банке Deutsche Bank под поручительство российских олигархов, выступил ведущий телеканала MSNBC Лоуренс О’Доннелл. При этом журналист подчеркнул, что не может быть уверен в достоверности информации. Отмечается, что в случае отказа представители Трампа не исключили возможность судебного разбирательства, пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

В руководстве медиакорпорации подтвердили, что данные были получены из единственного источника, который лично не видел банковских документов. Позднее Лоуренс О’Доннелл признал, что допустил ошибку в суждении, сообщив данную новость, так как она не прошла строгий процесс проверки и не соответствовала стандартам телеканала. Также он отметил, что рассмотрит этот вопрос снова на своем шоу.

В 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа Демократическая партия, чей кандидат (Хиллари Клинтон) проиграл, обвинила нового главу государства в сговоре с Москвой, а Россию — во вмешательстве в выборы.

В ходе специального расследования прокурора Роберта Мюллера связей Трампа с РФ найдено не было. В Кремле неоднократно указывали на абсурдность обвинений и назвали их частью внутриполитической борьбы.

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