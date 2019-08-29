Эрдоган не исключил покупку российских истребителей вместо американских F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом он рассказал журналистам по итогам посещения авиасалона МАКС-2019 в Московской области.

«Почему бы и нет… После того, как узнаем окончательное решение США (по поводу F-35. — Ред.), будем делать собственные шаги», — цитирует Эрдогана «РИА Новости» в четверг, 29 августа.

По его словам, у Анкары нет беспокойства, что она может не получить американские истребители, поскольку рынок, на котором Турция способна обеспечить себе всем тем, что ей нужно, большой.

28 августа глава американского минобороны Марк Эспер заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность возвращения Турции в программу создания истребителей F-35 только в том случае, если Анкара полностью избавится от российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

США в одностороннем порядке исключили Турцию из программы по производству F-35 в середине июля. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм тогда заявила, что американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».

За несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку Анкара согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета из 100 уже поставлены.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с РФ важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО. Турецкие власти также неоднократно заявляли, что не откажутся от С-400, несмотря на недовольство Соединенных Штатов.