Арбитраж признал банкротом одну из компаний «Натали Турс»

Московский арбитражный суд признал банкротом ООО «Агентство путешествий «Натали», одну из структур российского туроператора «Натали Турс» и открыл в ней процедуру конкурсного производства. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 28 августа.

По словам конкурсного управляющего Александра Малахова, в реестр требований кредиторов включена сумма около 154 млн рублей. Согласно его отчету, у должника недостаточно имущества для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

В то же время балансовая стоимость имущества оценивается более чем в 1,2 млрд рублей. Отмечается, что на должника зарегистрированы товарные знаки. Во время первого собрания кредиторов 13 августа было решено перейти к конкурсному производству. Конкурсным управляющим был утвержден Малахов.

В сентябре 2018 года туроператор «Натали Турс» остановил деятельность в связи с исключением Ростуризмом из реестра юридических лиц, работающих под брендом компании. Решение агентства по делам туризма связано с аннулированием всех туров с 4 июля. Руководство компании объяснило это решение финансовыми проблемами.

Туроператор был представлен на рынке четырьмя компаниями — ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО «Панорама Тур», ООО Туроператор «Натали Турс» и ООО «Центр туризма «Согласие». Первые три были исключены из федерального реестра в сентябре 2018 года, четвертое юрлицо та же участь постигла в июле 2019 года.