Ростуризм разрешил снова отправлять туристов на Шри-Ланку

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) после подтверждения МИД РФ информации о том, что на Шри-Ланке снят режим ЧС, разрешило туроператорам вновь отправлять туристов из России в страну. Об этом сообщается во вторник, 27 августа, на сайте ведомства.

При этом МИД РФ и Ростуризм порекомендовали российским гражданам, собирающимся поехать на Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

1 августа стало известно, что власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы. Бесплатные визы теперь будут выдавать в аэропорту по прилете. Раньше для россиян оформление документа стоило $35–40. Отмечается, что мера временная и будет действовать в ближайшие полгода. Затем правительство проведет оценку результатов.

Серия взрывов прогремела 21 апреля в отелях и католических церквях Шри-Ланки. В результате терактов погибли свыше 250 человек, несколько сотен получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

26 апреля в восточной части острова прогремели три взрыва, погибли 17 человек. Ответственность вновь взяла на себя группировка ИГ.