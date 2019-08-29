Названы самые трендовые товары в России

Умные часы стали товаром, вызвавшим наибольший ажиотаж покупателей на доске онлайн-объявлений «Юла» за последний год. Их просматривали, добавляли в избранное и покупали вдвое чаще, чем два ближайших по рейтингу товара-конкурента вместе взятых, сообщают аналитики сервиса.

Второе место досталось фитнес-браслетам, которые добавили в избранное почти 750 тыс. человек. Третье заняли беспроводные наушники Apple AirPods, которые искали за год в три раза чаще, чем любой другой товар, вошедший в подборку.

Также новым трендом стали электросамокаты, разместившиеся на четвертой строчке рейтинга. Они обогнали смартфоны iPhone XS/XR, занявшие пятое место в списке. Пик спроса на эти гаджеты пришелся на прошлую осень, когда у магазинов за ними выстраивали очереди.

Помимо этого, в топ-10 также вошли квадрокоптеры, кроссовки Balenciaga, купюры с символикой ЧМ-2018 и мишки из искусственных роз. Последние стали популярным подарком в День всех влюбленных в 2019 году — за полгода до праздника количество объявлений об их продаже на «Юле» выросло в 36 раз. Замкнули рейтинг самых востребованных товаров смартфоны Xiaomi Mi 8.

Ранее в августе эксперты назвали самый популярный товар в преддверии учебного года. Им оказался рюкзак со светоотражающими элементами.