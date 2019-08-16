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В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов в интернет-магазинах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Эксперты Роскачества составили рекомендации для потребителей о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.

«Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей», — считает замглавы Роскачества Илья Лоевский.

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Слова-маячки подскажут, что отзыв составлен копирайтером. «Восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто всё сделали», «самые низкие цены», «убедитесь сами», «попробуйте», «…и сами всё увидите» — явный признак рекламы.

Сомнительные отзывы те, в которых многократно упоминается название компании. Если в отзыве отсутствуют детали, также велика вероятность того, что он фейковый. Копирайтер пишет такие отзывы пачками, и поэтому они получаются поверхностными.

Честные отзывы, как правило, появляются в разное время. А вот проплаченные можно сгруппировать по датам, между которыми большой временной перерыв.

Когда в отзыве заявлен недостаток, который потом оправдывается самим клиентом, это также должно насторожить. Обычно так пишут сами компании.

В пресс-службе «Яндекс.Маркета» заявили, что в среднем в день автоматическая система борьбы с поддельными текстами и модераторы отсеивают 25–35% оставленных за этот день отзывов. Всего на сервисе собрано более 1,6 млн отзывов о товарах и почти 7 млн отзывов на магазины.

В феврале Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору товаров в интернет-магазинах. Соблюдая их, потенциальные покупатели смогут избежать разочарования при получении покупки и сложных процедур возврата неподходящего товара.

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