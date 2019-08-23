Покупки на AliExpress можно будет вернуть без объяснения причин

Торговая онлайн-платформа AliExpress с 23 августа запустила в России услугу безусловного возврата товара из Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева.

По его словам, вернуть покупку без объяснения причин можно в течение двух недель после ее получения, при этом возврат будет бесплатным. Нововведение не коснется нижнего белья, смартфонов и электронных компонентов для гаджетов.

Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам. Обратную пересылку покупки при этом оплачивал покупатель.

Как заявила гендиректор AliExpress в России Лю Вэй, компания рассчитывает, что новые правила помогут увеличить спрос на товары в категории «одежда и обувь».

Ранее в августе сообщалось, что AliExpress начал работу в мобильном приложении соцсети «ВКонтакте» с полным ассортиментом маркетплейса.