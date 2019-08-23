Прямой эфир

Покупки на AliExpress можно будет вернуть без объяснения причин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговая онлайн-платформа AliExpress с 23 августа запустила в России услугу безусловного возврата товара из Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева.

Невиртуальная реальность: товары с AliExpress появятся в салонах связи
Китайский маркетплейс намерен освоить российские розничные сети

По его словам, вернуть покупку без объяснения причин можно в течение двух недель после ее получения, при этом возврат будет бесплатным. Нововведение не коснется нижнего белья, смартфонов и электронных компонентов для гаджетов.

Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам. Обратную пересылку покупки при этом оплачивал покупатель.

Как заявила гендиректор AliExpress в России Лю Вэй, компания рассчитывает, что новые правила помогут увеличить спрос на товары в категории «одежда и обувь».

Ранее в августе сообщалось, что AliExpress начал работу в мобильном приложении соцсети «ВКонтакте» с полным ассортиментом маркетплейса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019