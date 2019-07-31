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AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Интернет-магазин AliExpress совместно с онлайн-площадкой Tmall запустят продажи дизайнерских вещей от российских модельеров. Об этом 31 июля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя AliExpress и Tmall в России Антона Пантелеева.

По данным издания, переговоры по этому вопросу уже ведутся с дизайнером Игорем Чапуриным. Предполагается, что лимитированная коллекция базового гардероба и аксессуаров появится уже в марте 2020 года — в преддверии распродажи. Помимо этого, планируется открыть магазин Чапурина на базе площадки Tmall для российских и китайских покупателей, пишет телеканал «360».

Пантелеев отметил, что обе интернет-площадки рассчитывают на сотрудничество с несколькими дизайнерами и планируют приглашать также и зарубежных мэтров. Таким образом, отметил представитель маркетплейса, AliExpress надеется привлечь на онлайн-площадку аудиторию, интересующуюся модой, чтобы показать покупателям, что приобретать дорогие и трендовые вещи у них — не страшно.

29 июля сообщалось, что AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины.

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