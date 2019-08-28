Транспортный налог предлагают отменить для многодетных семей в Карелии

Семьи, в которых воспитываются пять и более детей, предлагают освободить от транспортного налога в Карелии. С соответствующей инициативой выступил глава республики Артур Парфенчиков.

Поправки предлагается внести в региональный закон. В частности, для семей с тремя детьми транспортный налог предлагают сократить на 50%, а семьи с пятью и более детьми и вовсе освободить от транспортного налога. Речь идет об автомобилях с мощностью менее 150 л.с., сообщает ИА «Карелinform».

Поправки будут рассмотрены законодательным собранием в рамках осенней сессии. Также Парфенчиков поручил министерству финансов проработать вопрос о предоставлении льгот на земельный налог для многодетных семей.