Многодетные семьи смогут получить участки для дач в Омске

Перечень из земельных участков, которые будут предоставляться гражданам бесплатно для ведения садоводства, утвердила мэр Омска Оксана Фадина. На получение участков смогут рассчитывать определенные категории граждан.

Территория для садоводства и дачного строительства находится на Сыропятском тракте. Землю разделили на 151 участок, каждый по 8–10 соток. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

В соответствии с региональным законом на предоставление бесплатного участка смогут рассчитывать многодетные семьи, одинокие родители с несовершеннолетними детьми, а также дети-сироты до достижения возраста 25 лет. Кроме того, получить дачу смогут семьи, члены которых награждены орденом «Родительская слава».

Ранее сообщалось, что более 14 га земли передают территории города Орла для предоставления участков для многодетных семей.