В ЦПК сочли возможным подготовить турецкого космонавта к полету за полгода

Российскому Центру подготовки космонавтов (ЦПК) понадобится полгода, чтобы натренировать турецкого космического туриста перед полетом. Об этом в среду, 28 августа, сообщил ТАСС начальник центра Павел Власов.

По его словам, за полгода «можно успеть подготовить» человека к полету в космос, «но сначала нужно отобрать» подходящего кандидата. Власов добавил, что «развития этот вопрос еще не получил», поскольку о возможности тренировки в ЦПК представителя Турции объявили только накануне.

Также руководитель центра сообщил, что в сентябре начнется поиск космонавта, подходящего для космического полета, в Индии.

«Наши специалисты поедут туда, потом несколько человек приедут к нам в центр для окончательного решения о том, кто станет астронавтом», — цитирует Власова «Интерфакс».

27 августа гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова начать с Турцией сотрудничество в космической отрасли и даже рассмотреть вопрос отправки турецких космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).