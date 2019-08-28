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Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи

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Главреда «РИА Новости Украина» освободили под личное поручительство. Вышинский заявил, что по первому требованию будет являться на заседание. Вышинского взяли под стражу в мае 2018 года, через два дня суд арестовал его. Журналиста обвинили в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде ареста. Глава РФ назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над прессой.

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