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Памятник первооткрывателю Кавказских Минвод установили в Железноводске

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Фото: Пресс-служба администрации Железноводска
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В Железноводске (Ставропольский край) установили памятник первооткрывателю Кавказских Минеральных Вод Федору Гаазу. Об этом сообщает городская администрация.

Бронзовый бюст врача разместили в нижней части Каскадной лестницы. Высота памятника с постаментом достигает 3 м, а вес — 100 кг, пишет NewsTracker.

В мэрии города отметили, что около бюста есть символизирующие горы камни, на которых нанесена на двух языках надпись «Сыну немецкого народа, всем сердцем служившего России».

Официальное открытие монумента назначено на сентябрь. В 2020 году в Железноводске запланирован российско-германский форум, который посвятят Федору Гаазу.

27 августа сообщалось, что в Долгоруково (Липецкая область) планируют установить памятник Козьме Пруткову. Монумент будет изображать единую личность и собирательный образ, созданный поэтом Алексеем Толстым и братьями Жемчужниковыми.

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