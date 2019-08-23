Прямой эфир

В Твери открыли памятник пожарным и спасателям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Памятник пожарным и спасателям открыли в Твери. Об этом 23 августа пишет НСН.

Скульптуру из бронзы установили на Пожарной площади. Именно там базировалась первая пожарная часть Твери, основанная в 1903 году. В тожественной церемонии открытия монумента приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель заксобрания региона Сергей Голубев, замминистра МЧС Илья Денисов, а также ветераны пожарной службы и жители города.

«Ежегодно благодаря вашему (пожарных. — Ред.) профессионализму удается спасти от огня более тысячи человек. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует именно эту главную задачу пожарных — спасение человеческих жизней», — заявил губернатор.

Руденя подчеркнул, что памятник станет не только украшением города, но и будет символизировать благодарность горожан спасателям и способствовать патриотическому воспитанию современной молодежи.

На площади, где установлен монумент, будут проводить торжественные церемонии принятия присяги сотрудников МЧС РФ и иные мероприятия патриотического характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В столице Эфиопии установят памятник поэту Александру Пушкину
Названа возможная дата открытия памятника Цою в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019