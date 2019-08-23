В Твери открыли памятник пожарным и спасателям

Памятник пожарным и спасателям открыли в Твери. Об этом 23 августа пишет НСН.

Скульптуру из бронзы установили на Пожарной площади. Именно там базировалась первая пожарная часть Твери, основанная в 1903 году. В тожественной церемонии открытия монумента приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель заксобрания региона Сергей Голубев, замминистра МЧС Илья Денисов, а также ветераны пожарной службы и жители города.

«Ежегодно благодаря вашему (пожарных. — Ред.) профессионализму удается спасти от огня более тысячи человек. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует именно эту главную задачу пожарных — спасение человеческих жизней», — заявил губернатор.

Руденя подчеркнул, что памятник станет не только украшением города, но и будет символизировать благодарность горожан спасателям и способствовать патриотическому воспитанию современной молодежи.

На площади, где установлен монумент, будут проводить торжественные церемонии принятия присяги сотрудников МЧС РФ и иные мероприятия патриотического характера.