В столице Эфиопии установят памятник поэту Александру Пушкину

В центре Аддис-Абебы скоро установят еще один памятник русскому поэту Александру Пушкину, прадед которого Абрам Ганнибал родился в этом государстве. Об этом сообщил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

«Этим проектом занимается команда скульпторов, ученых, историков из Эфиопии и России», — сказал дипломат. Он напомнил, что в столице страны уже есть монумент Пушкину и площадь, названная именем поэта.

Работу над новым памятником Пушкину в Аддис-Абебе проводит член Союза художников России и ЮНЕСКО, член Студии военных художников Минобороны России имени М. Б. Грекова скульптор Алексей Чебаненко. Об этом 12 августа сообщает «РИА Новости». По его словам, итогом работы станет монументальная бронзовая скульптура на гранитном постаменте высотой пять метров.

На постаменте изобразят прадеда русского писателя. «Фигура Пушкина высотой до 3 м будет находиться на этом постаменте в полный рост», — пояснил скульптор. В настоящее время эфиопские власти согласовывают место будущего расположения памятника.

В июне торжества в честь рождения Александра Пушкина прошли более чем в 80 странах. Об этом «Известиям» рассказали в фонде «Русский мир», а также в представительствах Россотрудничества за рубежом.