Памятник Стравинскому установили в Ломоносове

Скульптура композитора Игоря Стравинского установлена у здания новой детской школы искусств на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове под Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Памятник был отлит из бронзы шесть лет назад по эскизам известного скульптора Александра Таратынова. В работе автор опирался на портрет Стравинского, который написал Пабло Пикассо в Париже в 1920 году. Сначала скульптура находилась в сквере у здания Полярной морской геологоразведочной экспедиции, отмечает телеканал «78».

Игорь Стравинский (1882, Ораниенбаум — 1971, Нью-Йорк) — русский композитор. Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века. Гражданин Франции (1934) и США (1945). Похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции, недалеко от могилы Сергея Дягилева.