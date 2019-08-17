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Умер российский композитор Роман Леденев

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Фото: youtube.com
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Российский композитор Роман Леденев умер в возрасте 88 лет, сообщает в пятницу, 16 августа, пресс-служба Союза кинематографистов России. Народный артист РФ скончался в Москве.

«Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом… Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка», — говорится в сообщении.

Леденев родился в Москве 4 декабря 1930 года. В 1948 году он окончил Центральную музыкальную школу, в 1955-м — Московскую консерваторию, а в 1958 году — аспирантуру при консерватории по специальности «сочинение».

Известен такими работами, как «Времена года» для двух хоров и инструментального ансамбля, «Эпиграфы» для флейты и камерного оркестра, «Русь — зеленая и белоснежная» для оркестра. Композитор написал музыку к фильмам «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Дядюшкин сон», «Вся королевская рать» и др.

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