Памятник Козьме Пруткову создадут в Липецкой области

В Долгоруково (Липецкая область) планируют установить памятник Козьме Пруткову. Монумент будет изображать единую личность и собирательный образ, созданный поэтом Алексеем Толстым и братьями Жемчужниковыми.

По данным главы Долгоруковского района, братья Жемчужниковы связаны с территорией современного муниципалитета, поэтому при реконструкции территории рядом с районным домом культуры было принято решение об установке памятника Козьме Пруткову. Предполагается, что литературный персонаж будет изображен в единственном числе. Сроки установки монумента будут определены после поступления средств на второй этап благоустройства территории, сообщает LipetskMedia.

Промежуточный утог реконструкции и план дальнейших работ по благоустройству представили врио губернатора Липецкой области Игорю Артамонову. Глава региона рекомендовал местным властям посетить Липецк и ознакомиться с обновленным Быхановым садом.