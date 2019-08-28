Фестиваль народных промыслов проведут в Тверской области

В Тверской области состоится фестиваль «Золотая нить традиций». Он будет посвящен народным промыслам и ремеслам региона.

Мероприятие стартует 30 августа в Кашине. Гостей фестиваля ждет выставка мастеров народных промыслов. Основная программа рассчитана на 31 августа. Жители и гости региона смогут посетить кулинарную площадку, побывают в зоне былин и сказаний, а также смогут приобрести изделия народного промысла на ярмарке. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В рамках фестиваля пройдет концерт, на котором выступит группа «Отава Ё» из Санкт-Петербурга. Музыканты используют гусли, волынку и гитары.

Кроме того, участники фестиваля смогут посетить мастер-классы по изготовлению уникальных предметов.