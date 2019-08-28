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Власти Омска сделают из местного фестиваля музыки всесибирское событие

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Ночной фестиваль музыки, который традиционно проводится в Омске, может стать всесибирским. Планы были озвучены на встрече журналистов и замминистра культуры региона Анной Статвой.

Она признала, что фестиваль Omsk Music Night, который проводят в рамках проекта «Любинский. Live», завоевал популярность у жителей и гостей города. На нем выступили более 10 групп из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.

Теперь у омского минкультуры есть идея выйти с этим музыкальным форумом за пределы региона и превратить его во всесибирский по аналогии с фестивалем «Уральская ночь музыки», который проводится в Екатеринбурге.

Организаторы уже в 2020 году попытаются расширить географию Omsk Music Night и увеличить его масштабы, пишет ИА «Город55».

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