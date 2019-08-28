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Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вступающий в силу с 1 января 2020 года закон «Об органической продукции» ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов, а поставщикам и ритейлерам грозит «миллиардными убытками». Об этом говорится в письме исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву, сообщает газета «Коммерсант».

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Согласно документу, сейчас на российских прилавках представлен широкий ассортимент зарубежной органической продукции, которая имеет международные сертификаты. Однако с 1 января будущего года такая продукция не сможет называться органической и окажется запрещенной, так как не имеет российских сертификатов.

При этом в «Русбренде» отметили, что в РФ работает только один аккредитованный орган сертификации и справиться со всему зарубежными компаниями ему не под силу.

В письме также отмечают, что формат упаковки для продуктов заказывается не менее чем за полгода, а маркировка уже выпущенных продуктов трудоемка и требует больших затрат для производителей. Авторы письма попросили Патрушева организовать экстренное совещание для поиска решений, которые позволят снять риски для бизнеса и потребителей органической продукции.

В Минсельхозе журналистам рассказали, что рассматривают данное обращение. При этом в ведомстве отметили, что после вступления закона в силу продажа продукции зарубежной не будет запрещена, ограничения коснутся лишь маркировки «органический».

25 марта сообщалось, что Тамбовская область готова предложить Австрии экологически чистую продукцию местного агропрома премиального качества.

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