Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков

Вступающий в силу с 1 января 2020 года закон «Об органической продукции» ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов, а поставщикам и ритейлерам грозит «миллиардными убытками». Об этом говорится в письме исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву, сообщает газета «Коммерсант».

Согласно документу, сейчас на российских прилавках представлен широкий ассортимент зарубежной органической продукции, которая имеет международные сертификаты. Однако с 1 января будущего года такая продукция не сможет называться органической и окажется запрещенной, так как не имеет российских сертификатов.

При этом в «Русбренде» отметили, что в РФ работает только один аккредитованный орган сертификации и справиться со всему зарубежными компаниями ему не под силу.

В письме также отмечают, что формат упаковки для продуктов заказывается не менее чем за полгода, а маркировка уже выпущенных продуктов трудоемка и требует больших затрат для производителей. Авторы письма попросили Патрушева организовать экстренное совещание для поиска решений, которые позволят снять риски для бизнеса и потребителей органической продукции.

В Минсельхозе журналистам рассказали, что рассматривают данное обращение. При этом в ведомстве отметили, что после вступления закона в силу продажа продукции зарубежной не будет запрещена, ограничения коснутся лишь маркировки «органический».

25 марта сообщалось, что Тамбовская область готова предложить Австрии экологически чистую продукцию местного агропрома премиального качества.