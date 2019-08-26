Прямой эфир

Минсельхоз решил забрать у бизнеса 4,8 млн га неиспользуемых земель

0
Фото: TASS/DPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей 4,8 млн га неиспользуемых земель и снова ввести их в оборот, чтобы выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта. Об этом «Известиям» стало известно от источников в ведомстве.

Отмечается, что вернут в казну участки, которые простаивали более трех лет. С этой целью министерство подготовило проект изменений в ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», который позволяет Россельхознадзору не откладывать обращение в суд по поводу изъятия неиспользуемого участка

«Предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков, которые в течение длительного периода неиспользования заросли древесно-кустарниковой растительностью», — отмечают в ведомстве.

Эксперты считают, что необходимо проработать четкий механизм арбитража, иначе может появиться мощная коррупционная схема, поскольку процедура субъективна — поле может и не простаивать, например, а находится «под паром», отдыхать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поле для деятельности: отъем неиспользуемых земель вернет 4,8 млн га

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россельхознадзор ограничил ввоз свинины из Сербии из-за АЧС
Россельхознадзор снял запрет на ввоз свинины с белорусского предприятия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019