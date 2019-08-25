Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема

Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года. Это, в частности, планируется сделать за счет отъема участков, которые находятся в собственности у бизнесменов, но не используются более трех лет.

«Ряд коммерсантов, которые в перестроечное время выкупили участки по бросовым ценам, используют их как пассивный актив и не ведут хозяйственной деятельности. Чаще всего они просто ждут, пока земля подорожает, чтобы затем перепродать ее», — сказал «Известиям» академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга.

По его мнению, процедура изъятия земель давно нуждалась в упрощении. Кроме того, введение новых площадей для посева поможет нарастить объемы сельхозпродукции как для внутреннего рынка, так и внешнего.

Сами аграрии также признают необходимость отъема неиспользуемой земли, однако к идее ускоренного изъятия относятся настороженно. Помимо простого недопонимания или неверной оценки ситуации здесь возможны и откровенно коррупционные схемы, уверен вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Как уточнили в пресс-службе Россельхознадзора, сегодня площадь с/х земель в стране составляет 385 млн га, из них порядка 12% не используется. Только за последние три года выявлено более 2,3 млн га брошенных участков.

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