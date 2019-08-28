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Синоптики рассказали о теплых выходных в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По-летнему жаркая погода с температурой воздуха до 25 градусов ожидает жителей и гостей Москвы в предстоящие выходные дни. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в мегаполисе ожидается «чудесная, почти июльская погода».

«При небольшой облачности у нас погода без осадков», — цитирует ее в среду, 28 августа, «РИА Новости».

В ночные часы столбики термометров покажут 10–12 градусов, днем в субботу ожидается до 23 тепла. В воскресенье синоптик пообещала температуру воздуха около 25 градусов.

Атмосферное давление останется выше нормы примерно на 10 единиц, добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что среда, 28 августа, окажется самым холодным днем этой недели на обширной территории — от севера до Поволжья. Днем столбики термометров не поднимутся выше 14–19 градусов, а в ночное время ожидается уже минусовая температура.

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