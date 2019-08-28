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Синоптики рассказали о похолодании до -3 градусов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На европейскую территорию циклон снова затягивает холодный воздух так, что среда, 28 августа, окажется самым холодным днем этой недели на обширной территории — от севера до Поволжья. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Днем столбики термометров не поднимутся выше 14-19 градусов, а в ночное время ожидается уже минусовая температура. В Московской области заморозки до -2 градусов прогнозируются на востоке, северо-востоке и северо-западе региона. В Москве в ночь на 29 августа 5-7 градусов тепла.

Северный ветер в Москве и Подмосковье 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 757 мм ртутного столба.

27 августа сообщалось, что в начале сентября ожидается летняя погода по среднесуточной температуре. Повышенный фон атмосферного давления, несильный ветер переменных направлений.

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