В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в столичном регионе в начале сентября

В первые дни сентября в столичном регионе установится теплая погода без осадков. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в Гидрометцентре России.

«В начале сентября ожидается летняя погода по среднесуточной температуре. Повышенный фон атмосферного давления, несильный ветер переменных направлений», — цитирует главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову «Ридус» .

Синоптик отметила, что ночи будут относительно прохладные. Так, в Московском регионе в ночь на 1 сентября термометр покажет +8...+13 градусов. В Москве ожидается около 10 градусов тепла.

«А максимальная температура днем — в Москве около +25 градусов, по области — +21...+26 градусов. Примерно такая погода ожидается и в начале недели. Может быть, ночь немножко будет потеплее», — отметила Макарова.

1 сентября воздух в столице может прогреться до +26 градусов, передает НСН. Будет переменная облачность, осадков не прогнозируется.

26 августа в Гидрометцентре сообщили, что на этой неделе в столичный регион придет переменчивая погода с заморозками.