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В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в столичном регионе в начале сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В первые дни сентября в столичном регионе установится теплая погода без осадков. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в Гидрометцентре России.

«В начале сентября ожидается летняя погода по среднесуточной температуре. Повышенный фон атмосферного давления, несильный ветер переменных направлений», цитирует главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову «Ридус».

Синоптик отметила, что ночи будут относительно прохладные. Так, в Московском регионе в ночь на 1 сентября термометр покажет +8...+13 градусов. В Москве ожидается около 10 градусов тепла.

«А максимальная температура днем — в Москве около +25 градусов, по области — +21...+26 градусов. Примерно такая погода ожидается и в начале недели. Может быть, ночь немножко будет потеплее», — отметила Макарова.

1 сентября воздух в столице может прогреться до +26 градусов, передает НСН. Будет переменная облачность, осадков не прогнозируется.

26 августа в Гидрометцентре сообщили, что на этой неделе в столичный регион придет переменчивая погода с заморозками.

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