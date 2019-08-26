Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 августа

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник, 26 августа. Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров в столице поднимутся до 20–22 градусов тепла, в Подмосковье эти показатели будут колебаться в пределах 18–23 градусов.

Ночью заметно похолодает и температура опустится до 8–10 градусов, а в Подмосковье — 5–10 градусов тепла.

Днем осадков не ожидается, а ночью возможна небольшая облачность. Ветер слабый, 3–8 м/с.

Ранее в этот же день синоптики предупредили о резком похолодании в Москве.