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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник, 26 августа. Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров в столице поднимутся до 20–22 градусов тепла, в Подмосковье эти показатели будут колебаться в пределах 18–23 градусов.

Ночью заметно похолодает и температура опустится до 8–10 градусов, а в Подмосковье — 5–10 градусов тепла.

Днем осадков не ожидается, а ночью возможна небольшая облачность. Ветер слабый, 3–8 м/с.

Ранее в этот же день синоптики предупредили о резком похолодании в Москве.

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