Путин прилетел в новый аэропорт Саратова

Президент России Владимир Путин вечером 27 августа посетил новый саратовский аэропорт Гагарин. Глава государства ознакомился с работой воздушной гавани и пообщался с главой УК «Аэропорты Регионов» Евгением Чудновским.

Как сообщает ТАСС, Чудновский рассказал президенту, что терминал рассчитан на пассажиропоток в 1 млн человек в год. Однако инвестор готов ввести вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 млн человек.

«Я думаю, что это замечательный подарок городу», — ответил на это Путин.

В свою очередь губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил президенту, что РЖД планирует протянуть отдельную железнодорожную ветку к терминалу аэропорта.

Международный аэропорт Гагарин расположен у села Caбуровка в 30 км от Саратова. Его общая площадь составляет 23 тыс. кв. м. Первый тестовый пассажирский рейс Внуково–Гагарин–Внуково 18 августа выполнила авиакомпания «Победа». Обслуживание авиакомпаний и пассажиров в аэропорту началось 20 августа.

Путин прилетел в Саратов после посещения авиасалона «МАКС-2019», где пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вместе с ним осмотрел новинки российской военной и гражданской авиации.