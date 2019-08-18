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Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

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Фото: РИА Новостиъ/Роман Пятаков
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В новом саратовском аэропорту Гагарин в воскресенье совершил посадку первый самолет. Тестовый рейс авиакомпании «Победа» стартовал из московского Внуково.

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Посадка лайнера прошла в 12:17 по местному времени, сообщает 18 августа «Федеральное агентство новостей».

На борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» были спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько и владелец холдинга «Аэропорты регионов» Виктор Вексельберг.

«Аэропорты регионов» осуществляют управление новым саратовским аэропортом.

В регулярном режиме аэропорт начнет работу с 20 августа. В Гагарин переведут рейсы из Саратова-Центрального.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в здании нового аэропорта Гагарин в Саратове установлен настоящий космический корабль, доставленный из Самары.

В конце июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение открыть новый аэропорт в Саратове, который будет носить имя советского космонавта Юрия Гагарина.

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