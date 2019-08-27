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В России появились нормы поведения учителей в соцсетях

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Фото: TASS/DPA/Martin Schutt
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Специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях. Это следует из новой редакции типового кодекса этики педагогических работников, с которой ознакомились «Известия» во вторник, 27 августа.

Он носит название «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» и уже направлен региональным властям. В отличие от документа 2014 года в новом кодексе впервые говорится о правилах поведения педагогов в интернете. Учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», указано в документе. Речь о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д.

Таким образом, публикация фото в купальнике для педагогов не запрещена. В новой редакции этического кодекса для педагогов появились и послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь необходимо лишь «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

В Минпросвещения оперативно не ответили на запрос «Известий». Представитель общероссийского профсоюза работников образования во вторник был недоступен для комментариев.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 28 августа.

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