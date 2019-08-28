Вагон без барьеров: колясочникам облегчат посадку в поезда и электрички

Инвалидам будет проще садиться в поезда: российские инженеры разработали новый подъемник, который можно устанавливать в тамбуре как междугороднего экспресса, так и обычной электрички. Конструкция универсальна и благодаря этому совместима с любыми типами вагонных дверей, рассказали «Известиям» в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Разработка, безусловно, полезна, однако ее практическая эксплуатация вызывает у экспертов вопросы. По их мнению, дооснащать подъемниками старый подвижной состав нецелесообразно, поэтому устройство будет интересно в первую очередь вагоностроительным предприятиям.

Подъемник, созданный на «Уралвагонзаводе», монтируется в одном из тамбуров вагона. В сложенном состоянии он убирается в специальный шкаф и не мешает проходу пассажиров. Его грузоподъемность — 300 кг, что, по заверению разработчиков, превосходит многие зарубежные аналоги. Для большей надежности механизм платформы продублирован ручным приводом.

— Это решение уже заинтересовало ведущих производителей подвижного состава. Устройство прошло все необходимые испытания и готово к эксплуатации, — рассказал заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Кирилл Томащук.

Разработкой уже заинтересовались и перевозчики. Так, в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании «Известиям» заявили, что планируют изучать возможности подъемника для его дальнейшего внедрения с учетом опыта эксплуатации. В компании подчеркнули, что подъемные устройства для маломобильных пассажиров уже установлены в некоторых поездах ЦППК и применяются на низких платформах.

Сама по себе разработка достаточно интересна, однако в плане ежедневной эксплуатации у нее есть серьезные ограничения, отметил главный научный сотрудник ВНИИ железнодорожного транспорта Виктор Богданов.

— Повышать комфорт инвалидов — дело достойное. Тем более что не везде в России есть высокие платформы. И даже на них посадка и высадка не всегда удобна для маломобильных граждан. Но в использовании такого подъемника есть одна главная трудность — время, — пояснил «Известиям» ученый. — Платформа ведь поднимается и опускается плавно, это не происходит мгновенно, поэтому посадка даже одного инвалида может занять до пяти минут. А если их в вагоне больше?

Проще всего эксплуатировать такие подъемники в поездах дальнего следования, поскольку их остановки более длительные, чем у пригородных электричек. Тем не менее многое зависит и от конкретного региона, добавляет эксперт.

— Если посадка или высадка инвалида на Ярославском направлении затягивается на две минуты дольше стоянки, машинист еще может вернуться в график, поскольку расписание содержит небольшой запас по времени. Но если это Транссиб, где поезда идут буквально в хвост друг другу, то даже небольшая задержка может вызвать серьезный срыв расписания многих поездов, — считает Виктор Богданов.

Современные требования к доступности железнодорожного транспорта для маломобильных граждан предусматривают наличие в каждом поезде дальнего следования хотя бы одного вагона с подъемниками, более широкими тамбурами и специальными купе, отметил руководитель направления «Общественный транспорт» экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев.

— По такому принципу комплектуются современные электрички. В целом можно говорить о том, что процент перевозки инвалидов железнодорожным транспортом год от года растет, поскольку составы становятся для них более комфортными и доступными. К тому же на многих станциях уже есть мобильные подъемники, которые можно подкатить к нужному вагону. Соответственно, остается открытым только вопрос дооснащения вагонов старого типа, но это экономически нецелесообразно, — подчеркнул эксперт.

По мнению собеседника «Известий», остаточный срок службы более старых вагонов дальнего следования и электропоездов не настолько велик, чтобы проводить их апгрейд, — проще постепенно заменять устаревающую технику новыми образцами. В этом свете, считает он, новый электрический подъемник будет в большей степени интересен производителям подвижного состава, чем перевозчикам.