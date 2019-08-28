Кадастровая палата подготовила инструкцию по межеванию дачных участков

Федеральная кадастровая палата (ФКП) Росреестра составила инструкцию по согласованию границ участков с соседями. Чтобы провести установление границ, собственнику необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера.

«Общедоступный сервис «Реестр кадастровых инженеров» поможет выбрать лучшего специалиста. В реестре содержится информация о количестве решений о приостановлении и отказах в проведении кадастрового учета, принятых органом регистрации прав по вине кадастрового инженера», — рассказала замглавы ФКП Марина Семенова.

Кадастровый инженер должен провести процедуру согласования границ или индивидуально с каждым владельцем смежного участка, или на общем собрании. В итоге составляется акт согласования, заверенный подписями всех заинтересованных лиц.

При этом все стороны должны быть уведомлены о месте и времени проведения собрания не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты. Для этого кадастровый инженер направляет правообладателям смежных земельных участков извещения: на почтовые или электронные адреса.

При несогласии с расположением смежных границ и невозможности разрешить спор с соседом необходимо подать кадастровому инженеру письменные возражения. Их кадастровый инженер зафиксирует в акте согласования, а оригиналы возражений станут неотъемлемой частью межевого плана.

«Законодательство не наделяет кадастрового инженера правом решать земельные споры, поэтому при наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде», — заключила Марина Семенова.

В мае стало известно, что россияне начали чаще устанавливать границы своих земельных участков. Об этом сообщили в федеральной кадастровой палате Росреестра. За I квартал 2019 года участков с границами стало больше на 301,7 тыс., прирост составил 0,9%.