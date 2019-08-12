В России затруднят заключение сделок с недвижимостью по электронной подписи

В России с 13 августа станет невозможно удаленно передать права на недвижимость физического лица по электронной подписи (ЭП), заранее не уведомив об этом Росреестр.

Речь идет о поправках, которые вступают в силу в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Изменения потребовались из-за нового вида мошенничества в России, рассказали «Известиям» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных электронных подписей, созданных на имя их владельцев, подчеркнули в ведомстве.

Теперь для того, чтобы проводить сделки с недвижимостью дистанционно с использованием ЭП, гражданину потребуется заранее подать заявление на бумажном носителе в орган регистрации прав. Тогда в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесут специальную отметку.

«В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения», — рассказал замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Павел Чащин.

Выдача сертификатов электронных подписей для получения государственных услуг осуществляется аккредитованными удостоверяющими центрами (УЦ). Всего в России насчитывается около 500 таких центров.

В Федеральной кадастровой палате призвали усилить контроль за их деятельностью в связи с участившимися случаями мошенничества с использованием ЭП.

25 июля сообщалось, что в России стремительно растет количество мошенничеств с использованием простой электронной подписи. Только микрокредитов, оформленных таким путем, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше.