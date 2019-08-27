Бывший партнер Трампа признался в краже чемоданов ради острых ощущений

Бывший бизнес-партнер президента США Дональда Трампа, владелец сети отелей в штате Миссисипи Динеш Чавла задержан за кражу чемодана с в аэропорту Мемфиса. Об этом во вторник, 27 августа пишет The Indian Express.

Как рассказали в полиции, в минувшие выходные мужчина взял с ленты выдачи багажа чужой чемодан, положил его в свой автомобиль, после чего вернулся в аэропорт и вылетел своим рейсом.

Правоохранители заметили неладное по камерам наблюдения. Обыскав машину Чавла, они нашли еще один багаж, не принадлежавший предпринимателю. Как выяснилось, кражу он совершил в июле.

Содержимое обоих чемоданов оценивается в $4 тыс. Чавла сознался в содеянном, заявив, что делает это уже на протяжении долгого времени ради острых ощущений. О других инцидентах не сообщается. Мужчину отпустили под залог в $5 тыс.

Чавла является гендиректором Chawla Hotels, которая владеет 17 отелями в Миссисипи, пишет «Интерфакс». Ранее компания сотрудничала с Trump Organization, управляющей активами семьи Трампа, с целью совместного открытия новых отелей. Однако компании американского лидера пришлось отказаться от партнерства из-за политического давления.

Ранее в августе певицу и телеведущую Ольгу Бузову во время отдыха на Бали обокрала обезьяна. Животное забрало у телезвезды солнцезащитные очки и уничтожило их.