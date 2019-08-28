Дань унижения: в Татарстане завершился процесс по делу рэкетиров

Обвинительным приговором закончился процесс в отношении предполагаемых членов криминальной группировки «Новотатарские» по делу о вымогательствах, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и умышленной порче чужого имущества. Следствие не доказало такую форму соучастия подсудимых, как организованная преступная группа. Подсудимые, в свою очередь, явились на финальное заседание с плакатами «Мы не виновны». О преступлениях шайки, продолжившей дело братков из 1990-х, — в материале «Известий».

Вахитовский райсуд назначил предполагаемому лидеру «новотатарских» шесть лет колонии, его сообщник Иван Плешков получил 4 года и 1 месяц колонии, Адель Музыков, Арслан Ахмет-Тащим и Альберт Шакиров — по четыре года. Больше других досталось Константину Куртымову и Игорю Шаронову, они получили по 11 лет строгого режима. По версии следствия, молодые люди на протяжении нескольких лет облагали данью портовых предпринимателей, такса братвы составляла от 15 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц.

Рэкет 2.0

Лакомым куском, вокруг которого развернулись боевые действия, был речной порт Казани. Объектом нападок мафии районного масштаба стал бизнес нескольких предпринимателей, связанный с этим транспортным узлом: такси, розничная торговля, услуги. Площадь перед речным портом в Казани — первое место, куда попадают многочисленные туристы, в том числе иностранные, с прибывающих теплоходов. Разумеется, возле местного бизнеса всегда крутились криминальные элементы.

Расцвет беспредела новой волны пришелся на 2014–2017 годы. Крепкие молодые люди, называвшие себя новотатарскими, обходили точки и, как в лихие времена, требовали ежемесячную плату за крышевание, то есть протекцию.

ОПГ_1 Речной порт Казани Фото: ТАСС/Алексей Насыров

«Подошли, спросили: «Работаешь?» Говорю: «Работаю», — вспоминает опыт общения с шайкой один из пострадавших извозчиков. — Мы, говорят, «новотатарские», мы будем крышевать. Спрашиваю: «Сколько платить-то?» Говорят: «15 [тысяч рублей]. Если не заплатишь, будет плохо тебе и твоей семье. Подожжем, если не будешь платить». Сказал: «Ладно» (...) Приходили в конце месяца, 20-го, 25-го числа деньги забирали. Если вдруг денег не было, они опять начинали угрожать, говорили, что перевернут машину, что не буду вообще работать».

Так было с каждой точкой, рассказывает потерпевший (его имя не называется в целях безопасности). Как-то он не заплатил дань и в один из дней обнаружил, что колесо его автомобиля держится на одном болте, а не на четырех.

«Машина тряслась, я не мог понять, в чем дело. В автосервисе ахнули, дескать, как мы живы остались», — говорит свидетель обвинения.

Другой пострадавший, торговец сувенирами, после отказа платить в один прекрасный день обнаружил свой киоск в разоренном виде. Бандиты взяли на себя ответственность (разумеется, не на следствии, а в беседе с потерпевшим) за эту акцию устрашения. Другим смельчакам они поджигали автомобили, угрожали их семьям. Бизнесменов нередко избивали.

ОПГ_3 Травматический пистолет, изъятый у участников ОПГ Фото: МВД по Республике Татарстан

В арсенал бандитов входили ножи, кастеты, травматические пистолеты, электрошокеры. Особенно популярным спецсредством братков была «Оса» — резиновые пули часто служили аргументом для непокорных коммерсантов.

Далеко не все жертвы рэкета обратились за помощью в полицию.

Привлечь семерых членов группировки удалось по двум эпизодам вымогательства. Кроме того, во время активной фазы антимафиозного расследования в 2017 году у одного из предполагаемых членов изъяли кокаин.

«Вещество было расфасовано и приготовлено к сбыту», — уточнили в МВД Татарстана. Членам группировки вменялись и другие преступления — умышленная порча имущества из хулиганских побуждений, мошенничество, разбой.

Гопота казанская

Следствие считает лидером ОПГ Артема Горбачева (известен в определенных кругах как Горбач). Этот подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности — его брали со спецназом, предварительно спилив дверь квартиры. По данным ряда СМИ, Горбач имел отношение к воровским — считается, что он был смотрящим за казанским ИК-2. Якобы ему пророчили воровские звезды на плечи. Его правой рукой следствие считает Константина Куртымова.

Источник в силовых структурах считает, что при Горбачеве и его команде бригада снова обрела вес в криминальном мире, установила связи с уголовниками из других регионов. Даже найденный кокаин силовики считают не случайностью, якобы группировка имела отношение к наркотрафику элитного наркотика из Санкт-Петербурга в регион и сбыту в Лаишевском и Зеленодольском районах Казани. Деньги, найденные в квартирах предполагаемых сообщников, полицейские считают общаковскими — 450 тыс. рублей.

ОПГ_2 Артем Горбачев Фото: МВД по Республике Татарстан

Впрочем, защита ранее неоднократно судимого Горбачева настаивает не только на его невиновности, отрицается сам факт существования ОПГ.

«Здесь нет никакой банды, здесь есть конкурентная борьба на площади перед речным портом, которая является сейчас привлекательным местом для работы. Там хотят работать разные предприниматели, там проводятся официальные тендеры, там идет торговля, которая приносит прибыль бизнесменам. И здесь находятся люди (подсудимые. — «Известия»), которые являются там продавцами. А Дададжановы (один из потерпевших по делу. — «Известия») таким образом пытаются устранить своих конкурентов», — сообщила изданию «Татар-информ» адвокат Ирина Хрунова.

Родственники подсудимых развернули настоящую пиар-кампанию в их поддержку, в том числе через СМИ.

Казанский феномен

Татарстан имеет богатую криминальную биографию. А столица региона даже дала название криминологическому термину — «казанский феномен». Суть этой региональной особенности заключается в тотальном делении города на сферы влияния молодежных криминальных группировок: «теплоконтроль» («тяп-ляп»), «борисково», «кировские», «лысогоровские», «Хади Такташ», «чайники», «низы», «жилка» (Жилплощадка), «перваки», «павлюхинские» — всего около 150 группировок.

ОПГ_4 Кастет, изъятый у участников ОПГ Фото: МВД по Республике Татарстан

В буквальном смысле слова еще с 70–80-х годов прошлого столетия в городе действовали устойчивые шайки районного масштаба, исповедовавшие воровские понятия на манер современных приверженцев субкультуры АУЕ. И такая «занятость» молодежи в бандах носила массовый характер.

В 1990-х многие из этих группировок отошли от арестантских правил жизни и оформились в оргпреступные сообщества, целью которых стала лишь прибыль. О жестокости казанских гопников можно судить, например, по пробегам, которые организовывали в городе «тяп-ляпы» — физически крепкие члены банды носились по улицам и забивали встречных прохожих до смерти. Впоследствии нескольких лидеров группировки расстреляли по приговору суда. Парни с улицы Хади Такташ стали, пожалуй, самой известной и влиятельной ОПГ в регионе в этом веке. Они также отошли от воровских понятий, ликвидировав товарищей — приверженцев старых традиций. На счету банды, по данным силовиков, 60 убийств, в суде доказать удалось лишь 13. Лидер ОПГ Радик Галиакберов (Раджа) получил пожизненное.

«Олды» вернулись

Текущий процесс протекает над предполагаемыми наследниками былой банды, подхватившими криминальные традиции предшественников. За последние пять лет появились новые импульсы к развитию рэкета в регионе. В первую очередь экономические и идеологические. Молодежь, увлеченная криминальной культурой, пополнила ряды ОПГ, у руля которой встали освободившиеся из мест лишения свободы бывалые уголовники.

ОПГ_5 Участники ОПГ Фото: МВД по Республике Татарстан

Скандал возник осенью 2014 года, когда в соцсети появился гимн «новотатарских», исполненный в формате речитатива. Между тем «новотатарские» известны в Татарстане примерно так же, как «солнцевские» или «коптевские» в Москве. Само название шайки связано с Новой Татарской слободой — исторической частью центра Казани, на территории которой как раз и располагаются речной порт и вокзал, а также автовокзал и другие важные экономические и транспортные объекты. С 1970-х у этой банды самый большой кусок территории столицы.

Несколько лет назад за решетку отправились несколько членов бригады «нефтебазовских» (входила в состав «новотатарских»). С 2006 по 2014 год члены организации незаконно производили и распространяли алкоголь в промышленных масштабах. Осетинский спирт с пищевыми ароматизаторами разливался в стеклотару, бывшую в употреблении, контрафактная продукция с этикетками известных брендов сбывалась в Тольятти и Подмосковье.