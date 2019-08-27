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В HeadHunter оценили связь между опытом волонтерства и зарплатой

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Опыт волонтерства не влияет на уровень зарплаты соискателя. Так «Известиям» в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter прокомментировали информацию о том, что вскоре для соискателей на портале «Работа в России» появится новая графа — участие в волонтерских программах.

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«Существующие на рынке труда стандарты резюме не предполагают обязательное указание информации об участии в волонтерских программах и не являются критическими для работодателей при рассмотрении соискателей в отличие от опыта или образования. Следовательно, отсутствует корреляция с уровнем зарплаты», — рассказала менеджер по развитию соискательского направления HeadHunter Татьяна Павлова.

Опыт волонтерства скорее свидетельствует о потенциальной готовности кандидата поддержать социальные инициативы работодателя и об ответственной жизненной позиции, что может послужить преимуществом в определенных ситуациях, добавили в организации.

29 июля один из сервисов по поиску работы опубликовал исследование, согласно которому специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.К этой категории, например, относятся, позиции токаря и слесаря-техника на заводе и др.

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