День знаний. Душевный трепет, нетерпение, радость, переживания — разные эмоции дарит нам 1 сентября. Для детей это первый звонок, волнительная встреча с одноклассниками и учителями, предвкушение чего-то нового, интересного, неизведанного. Родители в этот день гордятся и в то же время тревожатся: ребенку, который всё лето был рядом, прибегал за помощью и советом, теперь многое предстоит делать и узнавать в одиночку, самостоятельно. И этот мир, мир знаний, невероятно велик, и каждый находит в нем что-то свое, но есть одна особая тема, которую «на отлично» должен знать каждый, — права Человека и Гражданина.

Сегодня каждому непременно нужно знать свои права и уметь их защищать. Почему?

Давайте возьмем простую и понятную аналогию: в современном мегаполисе — неважно, пешеход вы или автомобилист — необходимо знать правила уличного движения. Тот, кто не обладает такими знаниями, легко может расстаться с жизнью, свободой или в лучшем случае будет принужден платить штраф. И даже если нарушение совершено потому, что вы не знаете закона, невозможно доказать свою правоту.

Точно так же и с правами человека: есть Всеобщая декларация прав человека, признанная всем мировым сообществом, есть Конституция Российской Федерации и множество законов, но... зачастую их нарушают. Вот для того, чтобы не стать жертвой подобных нарушений, и необходимы эти знания.

Человек, не подкованный в области прав и методов их защиты, беспомощен и уязвим перед произволом. Но на сегодняшний день уровень правовой культуры населения, к сожалению, остается по-прежнему низким.

Доказательство тому — статистика и тематика обращений, поступающих к уполномоченному по правам человека. Более половины из них требуют разъяснений и соответствующих юридических консультаций. В прошлом году таких обращений было 25,4 тыс. — порядка 65% от общего количества.

Очень обидно, когда люди попадают в сложное положение только из-за того, что не знают своих прав, не понимают, как действовать в той или иной ситуации. Например, многим неизвестно, что существует срок давности для обращения в суд и после его истечения не остается законной возможности восстановить свои права. Другие не понимают или забывают, что за действия, которые считаются законными в одной стране, могут привлечь к ответственности в другой. Например, покормив голубей в Риме или полежав на скамейке в Венеции, можно получить серьезный штраф. А за поднятый на греческом или турецком побережье камушек можно и в тюрьму угодить. Многие ли это знают?

Вероятно, нет. Да смысл ведь не в том, чтобы изучить все законы и правила стран мира. Важно другое — собираясь на отдых за границу, оформляя продажу квартиры или кредит, нужно понимать, что эти действия связаны с определенными обязанностями, закрепленными в законодательстве. И если вы не хотите потом идти в суд или обращаться к омбудсмену, когда ваши права уже нарушены, нужно предварительно изучить соответствующие нормы, если вдруг вы их не знаете.

Правовое образование и просвещение — это не только жизненная необходимость, но и серьезная комплексная проблема, от разрешения которой во многом зависит общий уровень правовой культуры и законности в обществе.

Мы рассказываем детям, «что такое хорошо и что такое плохо», тем самым закладывая основу знаний о правах и обязанностях. Важность правового образования сложно переоценить, ведь можно сказать, что человеку, знающему закон, живется легче: он уверенно себя чувствует в обществе, не боится действовать, всегда может предупредить нарушение своих прав и готов бороться за их соблюдение.

Вся суть образования и обучения в том, чтобы дать человеку знания, которые пригодятся ему в жизни. Отсюда складывается набор учебных предметов в школах и вузах. И сейчас один из самых важных предметов, «Права человека», без которого просто невозможно нормально жить, детям нашей страны не преподают. А между тем программы, например, Совета Европы по правам человека начинаются еще в детском саду, именно там закладывается базис поведения в обществе.

Сегодня совместно с коллективом авторов-экспертов мы работаем над подобным образовательным модулем. В прошлом году более 450 тыс. студентов уже начали осваивать программы дисциплины «Права человека», разрабатывается учебник для школьников старших классов. Основная наша задача — создать универсальный модуль, который поможет учащимся приобрести не только теоретические представления, но и практические навыки и умения по защите и соблюдению прав человека.

У нового поколения должно быть сформировано мировоззрение, существенной составляющей которого является уважение прав человека. Но недостаточно просто знать список этих прав, необходимо иметь четкое и ясное представление о том, где и как они должны применяться в конкретной жизненной ситуации. Нашей основной задачей является не просто обеспечить детей правовыми знаниями, не только научить действовать в рамках правового пространства, а сделать так, чтобы они хотели жить и поступать по справедливости, а главное — хотели менять окружающую действительность, делать жизнь честнее.

Именно им, нашим детям и внукам, сегодняшним школьникам и студентам, скоро предстоит принять эстафету совершенствования нашего гражданского общества. И в этом деле важно помнить, что права и свободы человека — это дорога с двусторонним движением: законы можно и нужно совершенствовать, но прежде всего необходимо исполнять существующие. Как гласит один из постулатов общей теории права: «Твои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека».

Автор — уполномоченный по правам человека в РФ

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