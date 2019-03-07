Людям свойственно ошибаться. Одни ошибки можно исправить, за другие — извиниться, за третьи — заплатить штраф. Есть ошибки, которые караются лишением человека свободы…

Разговоры о защите прав осужденных и заключенных зачастую вызывают негативную реакцию общества: «Порядочным людям есть нечего, а вы со своими преступниками возитесь», «Нарушили закон — пусть отвечают, и нечего их защищать».

Да, безусловно, всё так. Совершивший преступление должен нести предусмотренную законом ответственность. Но ведь и преступник, в первую очередь, — человек. И если находящийся в заключении гражданин, например, заболел, то обязанность государства — обеспечить ему условия для обследования и лечения. А что делать, если заболевание тяжелое? Если заключенному необходимы регулярные процедуры, присмотр врачей или срочная медпомощь, которые не могут быть обеспечены в пенитенциарном учреждении?

Вот уже третий год я и сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ пытаемся решить проблему освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Вопрос, безусловно, имеет высокую социальную значимость в условиях современной уголовно-исполнительной политики государства.

Если в 2006 году российские суды удовлетворили 62% ходатайств осужденных к лишению свободы о досрочном освобождении в связи с тяжелым заболеванием (ч. 2 ст. 81 УК РФ), то в 2015 году эта цифра упала почти в три раза.

Проблема давно привлекла мое внимание, и я начала предпринимать шаги по ее решению: начиная с 2016 года вопрос освещался в ежегодных докладах о деятельности уполномоченного по правам человека, выносился на обсуждение в Госдуме, Совфеде, на заседаниях Координационного совета российских уполномоченных, поднимался в СМИ.

Только после того, как удалось акцентировать внимание общественности на этой проблеме, увеличилось количество положительных решений судов по ходатайствам об освобождении в связи с тяжелой болезнью. В 2016 году освободили 1679 (48%) осужденных, в 2017 — 54%.

По статистике ФСИН, количество обращений от осужденных, заключенных и их родственников увеличилось на 25,9% по сравнению с прошлым годом и составило 30113. В большинстве случаев жалобы связаны с проблемами медобеспечения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, установления группы инвалидности, освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью — 9804 обращения. В Аппарат омбудсмена за прошлый год поступило 321 обращение по вопросам освобождения от наказания, что составило 8,2% от общей доли жалоб по данной тематике.

Широкий общественный резонанс вызвало дело 28-летнего Антона Мамаева, страдающего спинальной мышечной атрофией. В июне 2017 года суд приговорил его к 4,5 года колонии за разбойное нападение с угрозой убийством. Мамаев передвигался на инвалидной коляске и не мог себя обслуживать. Мы выступили в защиту осужденного, после чего апелляционная комиссия учла состояние здоровья Мамаева и заменила наказание штрафом.

Однако не всегда вопрос решается в пользу осужденных: за последние три года более тысячи человек скончались в местах лишения свободы, не дождавшись санкции суда на освобождение по болезни.

Сложившаяся ситуация негативно характеризует уголовно-исполнительную политику и законодательство РФ, вызывает нарекания правозащитного сообщества и населения, снижает авторитет правоохранительной системы России на международной арене.

Первое, что необходимо сделать, — исправить недостатки правового регулирования данного вопроса. Необоснованно длительные сроки рассмотрения ходатайств осужденных, пробелы в регламентации оснований и порядка предоставления отсрочки от отбывания наказания для проведения спецлечения и оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Эти и некоторые другие вопросы требуют пересмотра и корректировки.

Сейчас по законодательству «лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания» (статья 81 УК РФ).

Именно подобная формулировка с использованием словосочетания «может быть» лишает многих тяжелобольных осужденных возможности завершить свою жизнь дома с надлежащим уходом. Для решения проблемы в Аппарате уполномоченного подготовлен проект федерального закона, предусматривающий изменение формулировки на более определенную — «освобождается судом».

Конечно, и здесь могут быть исключения. Был в моей практике случай, когда мы защищали права человека, совершившего правонарушение. Он был инвалидом, и в условиях заключения ему не могли обеспечить необходимые уход и лечение. Мы добились изменения для него меры пресечения на домашний арест. Но каково было мое удивление, когда спустя какое-то время я узнала, что наш заявитель повторно осужден за совершение нового преступления.

Бессмысленно спасать того, кто не хочет быть спасенным. Если человек не уважает страну, в которой живет, закон, права и свободы своих сограждан, то можно бесконечно проявлять к нему гуманизм и милосердие — он никогда по достоинству их не оценит.

Поэтому важно предотвратить рецидивы преступлений. Мы предлагаем установить признание освобождения по болезни условным, а суд наделить правом налагать на таких лиц, например, обязанности не уклоняться от курса лечения и не менять без разрешения место жительства. Кроме того, необходимо установить законодательный запрет на повторное освобождение такого лица от уголовного наказания или его отбывания по тем же основаниям.

В марте прошлого года законопроект рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы Минюста по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. Сейчас по решению заместителя Министра юстиции Вадима Федорова создана экспертная группа по доработке законопроекта, в нее входят сотрудники Аппарата уполномоченного. Надеюсь, что законопроект будет принят в разумные сроки. Потому что институт освобождения от наказания, призванный содействовать исправлению осужденных, охране их здоровья, поддержанию порядка в исправительных учреждениях — это одно из проявлений принципа гуманизма.

Автор — уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

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