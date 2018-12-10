Среди череды государственных и религиозных праздников, которые разные народы мира отмечают каждый год, есть и особые — общечеловеческие. Их немного, но, пожалуй, один из самых важных в этом ряду — День прав человека.

В этот день 70 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека, благодаря которой права и свободы стали общепризнанной нормой человеческого общежития для всего цивилизованного мира.

После ужасов, пережитых человечеством в ходе Второй мировой войны, стало очевидным, что только совместные усилия всех стран по закреплению прав человека на международном уровне могут стать гарантией того, что подобное не повторится вновь. Именно поэтому в 1948 году Комиссия по правам человека, созданная Организацией Объединенных Наций, подготовила специальный документ, провозглашающий права, которые должен иметь каждый человек в мире, — Всеобщую декларацию прав человека.

Ее именуют «выдающимся документом в истории человечества», «Хартией вольностей для всего человечества». Таких высочайших оценок не получал ни один международный документ, ведь именно в нем впервые в истории человечества был определен круг основных прав и свобод каждого, которые подлежат всеобщему соблюдению.

Текст декларации был переведен более чем на 500 языков, и в настоящее время она является самым переводимым документом в мире. Всеобщая декларация прав человека ООН нашла отражение в текстах национальных конституций почти 90 государств мира.

Основной закон нашей страны четко определяет Российскую Федерацию как демократическое, правовое государство, высшей ценностью которого являются права и свободы человека, а единственным источником власти — народ.

Это ключевое положение Конституции само по себе показывает, какой огромный путь прошло наше общество, прежде чем «права человека и гражданина» были провозглашены абсолютной ценностью. А вот для того, чтобы они стали ею, всему гражданскому обществу, всем, кого объединяет понятие «власть», предстоит пройти неблизкий путь по пути гуманитарного прогресса.

При этом стоит помнить, что любой прогресс, который не учитывает нужды и чаяния людей, в котором нет места состраданию и милосердию, неизбежно приводит человечество на грань самоуничтожения. Трудно сказать, спасет ли мир красота, но доброта точно может это сделать. Мы в это верим, и поэтому уже в тринадцатый раз в этот день вручаем медаль уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро».

Как у добрых дел нет национальности, вероисповедания и возраста, так и медаль уполномоченного не имеет привычных границ. Ее могут быть удостоены как граждане России, так и других государств, а также общественные организации. Критериями присуждения медали уполномоченного являются самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в ситуации реальной угрозы правам человека, а также поступки, совершаемые по воле сердца и порой за гранью возможного. В этом году лауреатами медали «Спешите делать добро» стали 12 человек, которых объединяет бескорыстное и беззаветное служение великой идее добра и милосердия.

Мы верим, что церемония «Спешите делать добро» не только рассказывает о действенном милосердии и справедливости, но и позволяет повысить качество правозащитного диалога между обществом и государством, вывести его на новый культурный уровень, сделать достоянием всего гражданского общества.

В этот день хочу пожелать всем читателям «Известий»: спешите делать добро! Оно непременно вернется к вам, и эта солнечная синергия сделает наш мир ярче и справедливее!

Автор — уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

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