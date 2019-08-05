Под конец весенней сессии Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект, который упростит условия получения российского гражданства теми, кто его утратил. По этому документу до 1 января 2025 года такие люди смогут подать заявление о признании их гражданами Российской Федерации без выполнения каких-либо дополнительных условий. Не сразу, но нас услышали: ежегодно я поднимала вопрос о «людях без паспорта» в своих докладах, десятки раз правозащитное сообщество обращалось и в «инстанции», и ко мне.

«Человек без паспорта» — так назывался «шпионский» художественный фильм времен моего детства. Это название сейчас кажется смешным: у кого-кого, а у шпионов документы, как правило, в полном порядке. Людьми без паспортов в наше время стали многие абсолютно законопослушные граждане.

Они работают, платят налоги, в их семьях появляются дети. В стране остро стоит вопрос с увеличением рождаемости, эту задачу быстро не решить. Материнский капитал и льготы многодетным семьям уже приносят свои плоды, но невысокий уровень доходов и пресловутый «квартирный вопрос» зачастую сводят на нет усилия государства. Выход один: думать о людях, беречь их, помогать им.

Этот принцип должен распространяться на всех: и «коренных», и «приехавших». Особенно на приехавших давно, своим трудом доказавших нужность и полезность стране, но оказавшихся на положении пасынков России.

Среди них немало тех, чей паспорт гражданина был признан недействительным после проверки обстоятельств, при которых он был получен. Только в прошлом году ко мне с этим вопросом обратилось около ста человек. Чаще всего таким заявителям удается помочь в индивидуальном порядке. Но сегодня никто доподлинно не знает, сколько таких людей в стране. 20 тыс. — это сведения, которые есть в ФМС: столько было аннулировано паспортов. Однако при последней переписи около миллиона граждан заявили, что у них нет документов, удостоверяющих личность. Страшно представить: население крупного областного центра проживает на «птичьих правах». Это не отдельные случаи, а системная проблема, которая нарушает права человека.

Значит, их нужно восстановить. Ведь это наши граждане. Работящие, добропорядочные, но попавшие в период, когда контроль за документами о гражданстве, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Когда распался СССР, люди с «национальных окраин» бросились в «метрополию». В то время миграционные службы только становились на ноги: не хватало профессионализма, да и были те, кто зарабатывал на российских паспортах вопреки закону и офицерской чести. Позже этих чиновников уволили, некоторых посадили, у людей изъяли паспорта и предложили пройти предусмотренную процедуру, которая для них была просто неподъемна.

Потом, как это всегда бывает, пришла стабильность, а вместе с ней какой-никакой, но порядок. И вот тогда люди, которые решили заменить паспорт или получить какие-то льготы, в одночасье оказались и без документов, и без гражданства. Паспорта изъяли, гражданство аннулировали, а права… Какие могут быть права у человека без документов и гражданства?

Таких историй много, и за каждой стоят чьи-то судьбы. Вот одна из них: ко мне на личный прием пришел молодой человек, который еще мальчиком приехал с мамой с Украины в одну из нечерноземных областей России. Нужно было собирать кучу справок, мать договорилась с местными служащими миграционной службы и «левым» путем получила паспорт. Сын вырос, в 14 лет стал обладателем собственного паспорта гражданина РФ, отслужил в российской армии, устроился на работу. Вот тут и выяснилось, что мать получила паспорт незаконно. Документ изъяли не только у нее, но и у сына.

До встречи со мной он маялся шесть лет. Для получения вида на жительство ему нужно было представить справку о том, что на Украине у него и у матери нет недвижимости. Получить этот документ он, конечно, не мог ни при каких обстоятельствах. Писать неизвестно кому, да и при таких отношениях к нашим запросам. На них в сопредельной державе никто не отвечает. После приема этого парня я всё же смогла убедить нашу ФМС выдать ему паспорт.

Увы, самой болезненной ситуация с документами оказалась для семей, в которых мать или отец в одночасье стали «лицами без гражданства». Они оказались в полном правовом вакууме: ни жить в стране, ни выехать из нее невозможно. Нельзя получить водительские права, медицинский полис и другие необходимые документы, вступить в брак и даже зарегистрировать ребенка. Человек без паспорта — фантом. Он есть, но его нет. Как поручика Синюхаева из повести Юрия Тынянова «Поручик Киже».

Поэтому столкнувшись с такой несправедливостью, которая не только нарушает права человека, но и размывает авторитет нашего государства, еще два года назад я предложила срочно организовать государственный учет, определяющий число таких людей, и на основании этих данных объявить «паспортную амнистию», которая должна коснуться каждого, кто попал в подобную критическую ситуацию.

Сейчас очень хочется надеяться, что второе и итоговое третье чтение законопроекта пройдут достаточно быстро. Это и станет лучшим лекарством от «синдрома Синюхаева». Ведь каждый из «неграждан» — это один из нас, россиян. Тех, кто работает и растит детей ради нашего общего будущего, в котором, надеюсь, еще одной несправедливостью станет меньше.

Автор — уполномоченный по правам человека в РФ

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