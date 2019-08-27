Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан». Ролик сняли во время боевых стрельб артиллеристов Западного военного округа в Тамбовской области.

Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до сорока километров. Всего было уничтожено около полутора сотен целей. На минутном ролике запечатлено, как солдаты подготавливают к стрельбе 240-миллиметровый самоходный миномет, заряжают его, обвязывая мину пороховым зарядом, и дают залп.

В сентябре 2018 года издание The National Interest написало, что Россия модернизирует своего «бога войны» — тяжелую артиллерию, в том числе «Тюльпаны».

2С4 «Тюльпан» — советский 240-миллиметровый самоходный миномет, который начали эксплуатировать в 1972 году, а боевое крещение прошел в Афганистане. Он нужен для уничтожения укрепленных объектов и вооружения противника. Для стрельбы могут применяться в том числе ядерные снаряды мощностью в две килотонны в обычном и активно-реактивном варианте.