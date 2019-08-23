Россия предупредила ООН о риске глобальной гонки вооружений

И.о. постпреда РФ при ООН заявил, что мир может вновь прийти к гонке вооружений. По мнению Дмитрия Полянского, под угрозой сейчас находится договор СНВ-3. Дипломат заметил: в этой ситуации его удивляет позиция европейских коллег.