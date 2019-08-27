Гляди в оба дрона: ВМФ вооружат сверхдальними воздушными разведчиками

У ВМФ появится специальная версия новейшего сверхдальнего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус». Новинку планируется использовать для разведки и целеуказания. Также сейчас рассматривается возможность создания ударного варианта дрона. Благодаря дальности полета «Альтиус» способен обнаружить цель на расстоянии в тысячи километров от российских берегов. По мнению экспертов, использование сверхдальней беспилотной авиации даст уникальные возможности российскому флоту.

Принципиальное решение о создании морской версии беспилотников дальнего радиуса действия «Альтиус» было принято в начале года, рассказали «Известиям» источники в Главном штабе ВМФ и ВКС. В настоящее время в военном ведомстве разрабатываются тактико-технические требования. Планируется создать две версии «Альтиуса» — разведывательную и ударную. Разведывательную оснастят инновационными сверхдальними радиолокаторами и оптико-электронными системами. Главным калибром «ударника» станет противокорабельная ракета.

Чемпион в своем весе

«Альтиус» — самый крупный БПЛА российской разработки. Его первый полет состоялся в конце августа. Размах крыльев аппарата — 28,5 м, длина — 11,6 м, взлетный вес приближается к семи тоннам. Беспилотник может патрулировать район в течение 48 часов на высоте до 12 тыс. м с крейсерской скоростью 150–250 км/ч. Радиус его действия составляет около 10 тыс. км. Новые сверхдальние радиолокаторы и оптико-электронные системы беспилотника позволят вести круговое наблюдение за поверхностью воды и воздушным пространством на большом удалении.

Такие беспилотники крайне важны для флота, считает экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— «Альтиусу» на флоте легко найдут применение. В первую очередь беспилотники используют для разведки, — сказал он «Известиям». — Дроны можно посылать для выполнения наиболее опасных миссий, не подвергая риску человеческие жизни. Кроме того, любой беспилотник гораздо дешевле, чем самолет или вертолет. И при этом более эффективен, поскольку малозаметен для радаров и может продолжительное время находиться в воздухе. Это дает возможность разведывать большой район и передавать информацию в режиме реального времени. Такой вид разведки позволит четко классифицировать цели.

Беспилотник транслирует картинку с указанием координат, отметил адмирал. Целеуказания от него могут получать береговые ракетные комплексы, авиация, ракетные системы боевых кораблей и подлодок. В случае необходимости флот сможет нанести удары более эффективно.

Раньше, чтобы провести разведку морского района, требовалась специальная операция. К примеру, целая группа подводных лодок или кораблей шла на большом удалении и искала противника. Применение беспилотников значительно облегчит эту задачу, они способны в кратчайшие сроки обследовать районы, резюмировал эксперт.

Управление через спутник

Новый БПЛА способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Дрон сможет не только самостоятельно находить цели в море и прибрежной зоне и наводить на них различные системы вооружения в режиме реального времени, но и отслеживать результаты нанесенных огневых ударов.

Сейчас военные и разработчики рассматривают варианты использования «Альтиуса» в качестве разведывательно-ударного средства. В перспективе он сможет самостоятельно наносить удары по надводным и наземным целям управляемыми или неуправляемыми бомбами и ракетами. Это позволит бороться с различными морскими целями, в том числе большими кораблями — эсминцами, крейсерами и даже авианосцами.

Главная отличительная черта нового беспилотника — возможность управлять им через спутниковый канал связи, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Стратегические дроны станут хорошей альтернативой для разведывательной авиации ВМФ, они позволят контролировать оперативную обстановку на огромном морском театре, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В настоящее время на ВМФ сложилась сложная ситуация с разведывательной авиацией, — заявил эксперт «Известиям». — У советского флота было впечатляющее количество самолетов-разведчиков Ту-16Р и Ту-95РТ. Они вели разведку над всем Мировым океаном. Например, в 1982 году эти самолеты летали к Фолклендским островам и следили за боевыми действиями между англичанами и аргентинцами. Всё выглядело внушительно. Такая своеобразная демонстрация силы. В современных условиях американские стратегические разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk постоянно летают возле Крыма. Теперь возможно перерождение морской разведывательной авиации. С появлением беспилотников дальнего радиуса действия российские разведчики смогут пройти недалеко от Аляски. Если, к примеру, дроны будут развернуты на Камчатке, то это позволит оперативно вскрывать местоположение развертывания кораблей США.

Вполне вероятно, что в ближайшее время появятся ударные версии «Альтиуса» и, скорее всего, их вооружат противокорабельной ракетой Х-35, резюмировал эксперт.

Новые подразделения беспилотников в последние годы появляются в Вооруженных силах. В нынешнем году подразделения БПЛА развернули на Камчатке и Курилах. Такие отдельные отряды беспилотников будут помогать общевойсковым соединениям и морской пехоте. Они станут патрулировать прибрежную и ближнюю морскую зоны. Оказывать поддержку гражданским спасателям и властям в поиске терпящих бедствие кораблей, а также мониторить экологическую обстановку.