Убившую сына из-за компьютерных игр женщину приговорили к 12 годам

Жительницу Ленинградской области приговорили к 12 годам тюремного заключения после убийства четырехлетнего сына из-за компьютерных игр. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в поселке Барышево Выборгского района в ноябре 2018 года. По версии следствия, между 38-летней женщиной, которая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения, и ее сыном произошла ссора. Мать избила ребенка по голове, в результате тяжелых травм мальчик скончался на месте.

«Причиной жестокого поведения в отношении ребенка женщина назвала озлобленность, вызванную игрой сына в компьютерные игры», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что женщину признали виновной по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ей назначили наказание в виде заключения сроком 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

5 августа суд приговорил 44-летнего жителя Санкт-Петербурга к 15 годам колонии строгого режима за убийство малолетнего сына. Преступление произошло в октябре 2018 года.