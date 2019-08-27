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Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

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Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин.

Заявление было сделано после представления обновленного прогноза министерства на 2020–2024 годы и актуализированного прогноза на текущий год. В результате с учетом фактических данных темп роста снизился до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее, пишет «РИА Новости».

Также Орешкин рассказал, что в 2021 году рост показателя составит 2,2%, а в 2022-м увеличится на 2,3%, как и в 2023-м. В 2024-м ожидается рост на 2,4%. Реальными располагаемыми доходами называются доходы за вычетом обязательных платежей, которые скорректированы на инфляцию.

Ранее 26 августа в Центробанке заявили, что в реальном выражении заработная плата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно, в III квартале 2019 года, по оценкам регулятора, ее рост составит 3–3,5% в годовом выражении.

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