Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин.
Заявление было сделано после представления обновленного прогноза министерства на 2020–2024 годы и актуализированного прогноза на текущий год. В результате с учетом фактических данных темп роста снизился до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее, пишет «РИА Новости».
Также Орешкин рассказал, что в 2021 году рост показателя составит 2,2%, а в 2022-м увеличится на 2,3%, как и в 2023-м. В 2024-м ожидается рост на 2,4%. Реальными располагаемыми доходами называются доходы за вычетом обязательных платежей, которые скорректированы на инфляцию.
Ранее 26 августа в Центробанке заявили, что в реальном выражении заработная плата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно, в III квартале 2019 года, по оценкам регулятора, ее рост составит 3–3,5% в годовом выражении.