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Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос»

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Наставниками в восьмом сезоне шоу «Голос» стали исполнители Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила в понедельник, 26 августа, пресс-служба Первого канала.

«По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа», — рассказал продюсер программы Юрий Аксюта.

По его словам, Меладзе — мастер создания отечественной поп-музыки, Шнуров будет отвечать за рок-н-ролл. Гагарину продюсер назвал поп-дивой, а Сюткина — исполнителем, который «уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом», передает «РИА Новости».

Премьера сезона ожидается осенью. Отмечается, что на участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но к «слепым прослушиваниям» были допущены лишь 120 человек.

Финал предыдущего сезона был показан в январе 2019 года, победителем проекта стал Петр Захаров.

19 августа сообщалось, что наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали певицы Пелагея и Валерия, а также артисты Михаил Боярский и Лев Лещенко.

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