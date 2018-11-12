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Константин Меладзе рассказал о поиске талантов на шоу «Голос»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Композитор Константин Меладзе рассказал «Известиям», как ищут таланты, в том числе на шоу-программе Первого канала «Голос».

«Когда я прихожу в телевизионное шоу, у меня совершенно прикладные цели — провести вместе с телепроектом кастинг, найти интересных людей, почувствовать новые тенденции», — сказал Меладзе.

По его словам, кастинг проекта «Голос» «совершенно грандиозен», а «заявки на участие приходят с половины земного шара»: «У меня в команде уже есть итальянец, американка».

«Нужно не заставлять себя нажимать кнопку, рука сама должна автоматически потянуться к ней. На подсознательном уровне необходимо почувствовать своего артиста», — добавил Меладзе.

Он подчеркнул, что обращает внимание «на харизму человека, на жизненный путь»: «Люди выбирают не голос, а человека, артиста».

Подробнее — в материале «Известий»:

«Люди выбирают не голос, а человека»

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