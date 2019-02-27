38-летний певец Александр Бреславский, известный под псевдонимом Доминик Джокер, женился на участнице шоу «Голос» Екатерине Кокориной. Свадебная церемония прошла в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что на свадьбу были приглашены Игорь Крутой, Стас Пьеха, Игорь Гуляев и Ольга Бузова. По данным журналистов, молодожены расписались в одном из столичных ЗАГСов еще две недели назад, а само торжество прошло в ресторане во вторник, 27 февраля.

Доминик Джокер и Екатерина Кокорина познакомились в 2013 году на съемках шоу «Битва хоров».

14 февраля стало известно о помолвке американской певицы Кэти Перри и британского актера Орландо Блума.