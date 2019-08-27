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Против «Барсы» нет приема: каталонцы выиграли юношеский турнир

В финале сине-гранатовые обыграли сверстников из «Локомотива» в серии пенальти
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Фото: utlccup.com
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Испанская «Барселона» стала победителем международного футбольного турнира для игроков не старше 14 лет UTLC Cup, который завершился в Москве. В решающем матче каталонцы встречались со столичным «Локомотивом». Игра выдалась настолько упорной, что победителя пришлось выявлять по итогам послематчевой серии пенальти.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти удачливее оказались каталонцы — 6:5. Несмотря на поражение, в стане «железнодорожников» остались довольны выступлением своей команды на турнире и готовы занести его себе в актив.

— Эмоционально мы опустошены, — сказал главный тренер «Локомотива» Константин Камнев. — Жаль, что матч закончился именно так, но мы показали хороший уровень игры, этим я точно доволен. Возможно, нам не хватило везения, потому что моментов создали намного больше, чем «Барселона». Турнир дал колоссальный опыт. Всё еще впереди!

Третье место занял японский клуб «Иокогама Маринос», который также в серии послематчевых пенальти переиграл итальянский «Интер» (2:2 в основное время и 5:3 по пенальти).

Всего в турнире принимало участие 10 команд: «Локомотив», «Интер», «Барселона», «Иокогама», «Лион» (Франция), минское «Динамо», «Чжэцзян Гринтаун» (Китай), дортмундская «Боруссия» (Германия), ЦСКА (Россия) и «Астана» (Казахстан). Команды были поделены на две группы. По итогам группового этапа определились полуфиналисты.

Кубок и медали чемпионам вручали специально приглашенные гости: генеральный директор ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе, двукратный чемпион России по футболу Руслан Пименов, уполномоченный по спортивным мероприятиям посольства Германии Николай Зизевский, советник посольства Франции в России Стефан Барб и технический советник отдела образования посольства Испании Хавьер Торрес Эрнандес.

UTLС Cup проводится с 2017 года. Каждый год география участников юношеского турнира расширяется, а состав пополняют настоящие гранды. Первый кубок разыгрывали шесть команд, уже в следующем году их стало восемь, а теперь десять.

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