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Отделение профилактики создадут в детской больнице в ЕАО

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В Биробиджане (ЕАО) в детской областной больнице откроется отделение профилактики. Таким образом планируется разделить потоки больных и здоровых детей. Об этом сообщает Минздрав области.

В новом отделении разместят кабинеты педиатров и узких специалистов. Здесь дети будут проходить обследования и ежегодные диспансеризацию и профосмотры, пишет ИА ЕАОMedia.

Отделение откроется в здании на улице Чапаева, 10. Когда будет сдан в эксплуатацию дополнительный амбулаторно-поликлинический корпус детской больницы оно переедет.

Учреждение будет обслуживать детей, проживающих в Биробиджане и районах области. Только в областном центре сейчас проживают 18 тыс. детей, которые должны проходить осмотры ежегодно.

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